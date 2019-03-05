Дочка госкорпорации «Ростех» поставила в Курганскую область вакциону от кори и паротита

11:34 | 7.03.2019

Фото nacimbio.ru

Дочерняя структура государственной корпорации «Ростех», Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио»), завершила первый этап поставок препаратов для плановой иммунизации населения от кори и паротита (моно- и дивакцина корь+паротит) в Курганскую область.



Всего для иммунизации населения компания поставила в областную клиническую больницу почти 11 тысяч доз вакцин, уточнили в правительстве региона. Учитывая возросшее число случаев заболевания корью по всей стране, вакцины были отгружены существенно раньше, чем в предыдущем году.



Поставки осуществляются во исполнение трёх государственных контрактов с Министерством здравоохранения РФ от 26 февраля 2019 года в рамках реализации Национального календаря профилактических прививок. По данным пресс-центра «Нацимбио», первые партии противокоревых вакцин (моно- и комбинированная корь-паротит) в объеме 88 тысяч доз уже поступили в Московский регион. До 7 марта вакцины будут переданы в адрес 21 субъекта РФ, от которых поступил запрос на приоритетные поставки препаратов.



В компании также напомнили, в 2018 году были завершены клинические исследования первой российской комбинированной вакцины «Вактривир» НПО «Микроген» (входит в «Нацимбио») для профилактики кори, краснухи и паротита. Документы уже поданы на регистрацию в Минздрав РФ, планируется, что новая вакцина появится на рынке в этом году. До сих пор на рынке отечественных препаратов представлены только моновакцины от каждой из этих болезней, а также двухвалентная вакцина от кори и паротита.