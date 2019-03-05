Глава департамента образования Зауралья посетил Звериноголовский район, где учителя заявили о задерже зарплаты

11:10 | 7.03.2019

Фото prospekt45.ru

Директор Департамента образования и науки Курганской области Эдуард Абрамов и замначальника финансово-экономического отдела ведомства Светлана Иванова 6 марта посетили для проверки Звериноголовский район. Напомним, учителя местной средней общеобразовательной школы опубликовали в социальных сетях письмо, адресованное врио губернатора Вадиму Шумкову. Педагоги снова заявили о задержке выплат стимулирующей части зарплаты и просили нового главу региона навести порядок в районном управлении образования.



Как уточнили в департаменте, в ходе рабочего визита состоялась встреча с главой Звериноголовского района Михаилом Шейгецом и руководителем муниципального органа управления образованием Камилой Жимбаевой. Также была организована беседа с автором письма Гульмирой Утигеновой и директором звериноголовской средней школы Александром Бойченко.



«В управлении образования района в рамках выезда была изучена финансово-экономическая документация, имеющая отношение к вопросам заработной платы педагогов, взяты в работу необходимые документы для выяснения обстоятельств, — пояснили в пресс-службе Департамента образования и науки. — По итогам проведенной работы будет сформирован ответ по существу поставленных вопросов, информацию доведут до заявителей».



Письмо учителя опубликовали на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» врио губернатора Вадима Шумкова 4 марта. «Уже 3 месяца учителям не выплачивается стимулирующая часть заработной платы (декабрь, январь, февраль), — говорится в письме. — Но каким-то образом, с невыплатами заработной платы учителям, Жимбаева К.К. (и.о. начальника Звериноголовского районного управления образования) повысила заработную плату администрациям школ Звериноголовского района, при этом фонд оплаты труда на управляющий персонал нашего района не изменился».



В конце 2017 года и в начале 2018 года педагоги писали письма и видеообращения президенту России Владимиру Путину, планировали выйти на бессрочную голодовку из-за невыплат в течение нескольких лет стимулирующей части зарплаты. Тогда выяснилось, что из учительских стимулирующих платили вспомогательному персоналу школам района. После проверок ситуация была исправлена. «Почему именно сейчас, когда нам перестали платить стимулирующие, Жимбаева К.К. повысила заработную плату администрациям школ района?», — задаются вопросом учителя. — Выходит, от чего ушли, к тому и пришли!».



Также в своем обращении педагоги пишут, что и.о. начальника Звериноголовского районного управления образования Жимбаева «деструктивно влияет на образовательный процесс в Звериноголовской СОШ», а также «целенаправленно оказывает психологическое давление на учителей, которые пытаются отстоять свои права и в прошлом году подняли вопрос о невыплате стимулирующих надбавок».