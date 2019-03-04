Сотрудница курганской опеки на полгода вперед создала подложные акты проверки условий жизни детей в приемных семьях

14:31 | 6.03.2019

Фото: sz.gov45.ru

Курганский городской суд признал виновной специалиста отдела опеки и попечительства Департамента социальной политики областного центра в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновнице назначен судебный штраф в размере 30 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.



Уголовное дело было возбуждено в декабре 2018 года по материалам прокурорской проверки. Установлено, что летом специалист отдела, чтобы уменьшить объем работы, изготовила на полгода вперед подложные акты проверки условий жизни в отношении 7 детей, находящихся под опекой и в приемных семьях. Документы, свидетельствующие о благополучном проживании детей, находящихся под опекой государства, были изготовлены на бланках формы строгой отчетности.