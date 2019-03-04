В Зауралье суд вынес очередной приговор чиновницам за махинации с землей

14:14 | 6.03.2019

В Курганской области суд вынес приговор чиновникам по очередному «земельному делу». Бывшая глава Большечаусовского сельсовета Кетовского района Галина Лакисова признана виновной в мошенничестве и служебных подлогах. Всего доказано 11 эпизодов преступной деятельности. Вместе с руководителем за аналогичные преступления осуждена и ведущий специалист муниципального образования, действующий член сельской избирательной комиссии с правом решающего голоса Татьяна Щелкунова.



По данным регионального СУ СКР, с 2011 по 2016 годы Лакисова единолично и в соучастии со своей подчиненной незаконно оформила на себя, своих родственников и доверенных лиц 7 земельных участков общей площадью чуть менее 2 гектаров, государственная собственность на которые не была разграничена. Находились участки на прилегающей к Кургану территории Кетовского района. Сделано это было путем издания заведомо незаконных правовых актов сельсовета и фальсификации ранее неуничтоженных бланков свидетельств о праве собственности на землю образца 1992 года.



Причиненный чиновницами дефицитным и дотационным бюджетам Кетовского района и сельского совета ущерб составил почти 400 тысяч рублей.



В период следствия на 6 земельных участков кадастровой стоимостью 367 тысяч рублей, полученных преступным путем, был наложен арест, они изъяты и переданы на хранение законному владельцу — администрации Кетовского района.



Суд назначил Галине Лакисовой наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года 6 месяцев. Татьяна Щелкунова получила наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, с лишением права занимать должности, связанные с муниципальной службой, сроком на 2 года.



Ранее глава сельсовета Галина Лакисова уже была признана виновной в аналогичных преступлениях, совершенных в соучастии с бывшим первым заместителем директора Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Павлом Сухановым. Поэтому суд окончательно назначил чиновнице наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также она лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, а также в муниципальных учреждениях и предприятиях сроком на 3 года.



Приговор в законную силу не вступил.