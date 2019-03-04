В Кургане частично перекроют две улицы, примыкающие к Сибирской

11:38 | 6.03.2019

Фото water45.ru

В Кургане с утра 7 марта и до вечера 31 марта будет закрыто движение для всех видов транспорта по улице Орлова на участке от дома №5 до улицы Сибирской, а также по улице Блюхера от дома №6 до Сибирской. Об этом информирует жителей города «Водный союз».



Напомним, что Сибирская на участке от Орлова до Бурова-Петрова закрыта для движения с 1 марта на весь месяц в связи с необходимостью капитального ремонта водопровода диаметром 200 мм.



О возможном отключении холодного водоснабжения в связи с производством работ на Сибирской, Орлова и Блюхера компания сообщит дополнительно.



Восстановление дорожного покрытия будет выполнено в зимнем варианте.



На сегодня 76 % водопроводных и 95 % канализационных сетей города имеют 100 %-ый износ.