Два пьяных сторожа угнали с зауральского предприятия «ГАЗель», чтобы покататься

16:15 | 5.03.2019

В Курганской области два 25-летних сторожа одного из предприятий Далматовского района после совместного употребления спиртных напитков на рабочем месте угнали «ГАЗель» с охраняемого объекта, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.



Спустя некоторое время пьяных угонщиков остановили в Шадринске сотрудники ДПС. Прав на управление транспортом у охранников не было. Их задержали и доставили о отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Там они пояснили, украли машину, чтобы просто покататься, а потом планировали вернуть ее обратно. В настоящее время «ГАЗель» в исправном состоянии возвращена владельцу.



По факту угона в ОМВД России по Далматовскому району возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. За пьяное вождение одному из задержанных назначено наказание в виде административного ареста на десять суток.