В Курган прибыл с рабочим визитом генеральный консул Вьетнама в Екатеринбурге

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков провел встречу с генеральным консулом Социалистической Республики Вьетнам в Екатеринбурге Нго Фыонг Нги. Сегодня, 5 марта, он работает в регионе.Как отметили в пресс-службе губернатора, стороны обсудил варианты торгово-экономического сотрудничества региона и Вьетнама. Глава региона предложил рассмотреть возможности экспорта автобусов, коммунальной техники и техники для тушения пожаров, оборудования для нефтяной промышленности, лекарств и продуктов питания, которые производят в Курганской области, переработке сельхозпродукции.Нго Фыонг Нги отметил, что Вьетнам заинтересован не только в экономическом, но и культурном сотрудничестве с нашим регионом, а также сотрудничестве с Центром Илизарова.Стороны отметили, что укреплению сотрудничества способствует не только взаимная заинтересованность, но и решение, принятое главами государств, о проведении в 2019-м перекрестного Года России во Вьетнаме и Вьетнама в России.Генеральный консул Вьетнама в Екатеринбурге в рамках рабочего визита в Зауралье планирует посетить ряд предприятий региона, в том числе Курганский автобусный завод, Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования, а также Центр Илизарова.