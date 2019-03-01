Шумков: «К подрядчикам с пониженной социальной ответственностью будем применять жесткие меры»

13:38 | 5.03.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Врио губернатора Вадим Шумков обрушился с критикой на работу предыдущего руководства Фонда капремонта жилья и недобросовестных подрядчиков, которые подмяли под себя данный рынок. Глава региона опубликовал пост на своей странице в «ВКонтакте», где пообещал навести порядок в деятельности фонда и применять жесткие меры к подрядчикам с «пониженной социальной ответственностью».



Еще осенью прошлого года врио губернатора охарактеризовал состояние фонда как неудовлетворительное. Было большое количество заваленных по срокам ремонтов и повсеместные жалобы жителей на качество работ. На этом фоне практически отсутствовала претензионно-исковая работа со стороны самого фонда.



«Пояснения звучали примерно следующим образом: «Мы не можем их штрафовать, потому что это уважаемые люди, а качество наших проектных документов часто не очень хорошее». Говоря по-русски: «Мы работаем плохо потому, что они работают плохо, а раз так — то все хорошо». Это могло бы быть смешно, если бы речь не шла о средствах, собираемых десятками тысяч жителей. Отдельные «уважаемые подрядчики» сокрушались, что у фонда очень низкие ставки стоимости ремонта. Проверили. Расценки практически такие же, как в соседних субъектах. Подобные жалобы вообще оказались странным явлением не только в деятельности фонда», — отметил Шумков.



При сопоставимости ряда затрат на строительство и капитальный ремонт многие местные подрядчики не принимали участия в конкурсах, ссылаясь на низкую стоимость работ. На эти объекты нередко приходили компании из других регионов, где гораздо более высокие заработные платы и выше издержки, так как у них нет в регионе материально-технической базы.



«Секрет оказался прост: за последнее время в фонд поступило несколько обращений от добросовестных подрядчиков, которых их местные коллеги угрозами или вознаграждением убеждают не заявляться на конкурсы, чтобы в отсутствии конкуренции цена контракта была максимально высокой, — подчеркнул глава региона. — Любопытно, что у таких горе-подрядчиков нередко находятся сочувствующие и лоббисты... Считаю такую ситуацию недопустимой. Потому новое руководство фонда к подрядчикам с «пониженной социальной ответственностью» применяет и будет применять жесткие меры».



По отношению к тем, кто плохо делает ремонты, будут применяться полноценные штрафы, а также осуществляться внесение в реестр недобросовестных подрядных организаций. «Уверен, по-другому просто нельзя, тем более речь идёт о средствах, собираемых нашими жителями, многие из которых пожилые люди с невысоким достатком», — добавил Шумков.



Он подчеркнул в своем посте, что отныне основной задачей фонда будет не просто правильная подготовка технической документации и организация конкурсных процедур, но и защита интересов жителей. Также глава региона попросил курганцев помогать следить за качеством ремонтных работ в своем доме. При наличии нареканий или отсутствии подрядчика, несмотря на наступление сроков ремонта и заключение договора, нужно обратиться к старшему по дому либо сразу же в Фонд капитального ремонта.