В курганском детском саду воспитательница скотчем заклеила ребенку рот

12:52 | 5.03.2019

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При проверке одного из детских садов Кургана прокуратура выявила факт использования в конце декабря 2018 года в отношении малолетнего ребенка «недозволенных методов воспитания». Воспитатель учреждения скотчем заклеила ребенку рот, чтобы он перестал плакать. Жестоко наказанный малыш сильно испугался и испытал затруднения с дыханием.



Как отметили в областной прокуратуре, в связи с выявленными нарушениями в адрес администрации детского сада внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.



По результатам его рассмотрения воспитатель уволена с занимаемой должности. Кроме того, по данному факту бывшая сотрудница привлечена к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).