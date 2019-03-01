В Кургане официально началась уличная торговля цветами к 8 Марта

12:36 | 5.03.2019

Фото www.gorod.cn.ua

В преддверии Международного женского дня администрация Кургана утвердила порядок организации предпраздничной торговли цветами не только в павильонах, но и на улицах города. В соответствии с постановлением мэрии торговля будет вестись по 8 марта включительно.



На территории областного центра определено 28 адресов для организации предпраздничной торговли цветами, а это более 50-ти мест, уточнили в администрации. На сегодняшний день с предпринимателями, юридическими лицами и гражданами, которые занимаются собственным производством цветов, заключено 38 договоров. В этом году количество заключенных договоров, как уточнили в городском отделе торговли, по сравнению с прошлым годом осталось на том же уровне.



В ассортименте уличных продавцов будут не только традиционные розы и хризантемы, но и тюльпаны и веточки мимозы