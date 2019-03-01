Мэр Кургана Сергей Руденко ушел в отставку

17:22 | 4.03.2019

Сегодня, 4 марта, на внеочередном заседании Курганской городской думы было рассмотрено заявление Сергея Руденко о досрочном прекращении полномочий главы города Кургана и депутата VI созыва по одномандатному избирательному округу № 23. Мэр ушел в отставку по собственному желанию.



Как отметили в администрации, в соответствии с уставом города временно исполняющим полномочия главы Кургана до вступления в должность вновь избранного руководителя назначен заместитель председателя парламента Игорь Прозоров.