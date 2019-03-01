Курганский предприниматель поменял фамилию и паспорт, чтобы не платить по долгам

15:45 | 4.03.2019

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Обойти закон попытался 32 - летний житель Кургана Андрей О. Молодой человек сменил фамилию и паспорт, чтобы скрыться от судебных приставов и не платить по долгам. По данным регионального УФССП России, его общая задолженность составляла почти 300 тысяч рублей, куда вошли долги за автострахование и кредиты.



«Когда арестовали счета, Андрей О. пришел к судебному приставу - исполнителю и стал доказывать, что произошла ошибка, он — не должник, — рассказали в пресс-службе ведомства. — При этом стал размахивать новеньким паспортом. В паспорте действительно была другая фамилия, но дата и место рождения совпадали с данными должника. Однако гражданин настаивал на своем и оплачивать ничего не стал».



Следующей мерой принудительного исполнения стала проверка имущественного положения, но наложить арест не удалось, поскольку все в квартире, помимо одежды молодого человека, принадлежало его родителям.



После этих событий должник исчез, но вскоре появились сведения, что он работает в Екатеринбурге. В городском отделе судебных приставов к тому моменту была получена информация о смене документа, из которой следовало, что это один и тот же человек.



Также выяснили, что молодой человек зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. В отношении Андрея О. Вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации.



«Когда данная информация дошла до должника, он явился в отдел, ни с кем не спорил, погасил всю задолженность и исполнительский сбор», — уточнили в региональном УФССП России.