Жительница Зауралья отсудила у застройщика деньги за травму ребенка на детской площадке

13:54 | 4.03.2019

Курганский городской суд взыскал с застройщика компенсацию за вред здоровью, причиненный ребенку в результате падения с качели на детской игровой площадке во дворе одного из домов в селе Кетово.



С иском в суд обратилась местная жительница, мать пострадавшего малыша. Инцидент произошел летом 2017 года. Качаясь на качели балансир, ребенок упал и получил травмы средней тяжести.



«Малые архитектурные сооружения были установлены застройщиком при сдаче жилого дома в эксплуатацию. Однако при их установке были допущены нарушения технических норм и правил, в частности отсутствовали противоударные ограждения», — пояснили в областной прокуратуре.



Суд согласился с доводами истицы и взыскал с учетом требований разумности и справедливости компенсацию морального вреда в сумме 70 тысяч рублей.



Решение суда не вступило в законную силу.