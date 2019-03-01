Бывшие топ-менеджеры Курганмашзавода осуждены за взятку сотруднику Минобороны РФ

12:46 | 4.03.2019

Суд вынес приговор бывшему исполнительному директору ОАО «Курганмашзавод» Александру Клюжеву и его первому заместителю по производственно-техническим вопросам Игорю Пермякову. Они признаны виновными в даче взятки должностному лицу по предварительному сговору, сообщает СУ СКР по Курганской области.



Установлено, что в 2015 году в связи с невыполнением в срок заказа на изготовление нескольких единиц БМП-3, топ-менеджеры передали сотруднику Министерства обороны РФ, в обязанность которого входило осуществление оформления и выдачи организациям документов, подтверждающих положительные результаты контроля качества и приемки продукции, взятку в виде денег.



Средства были переданы для осуществления фиктивной технической приемки нескольких единиц БМП-3 и выдаче им удостоверения о соответствии продукции условиям государственного заказа.



Каждому из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года.

Приговор вступил в законную силу.