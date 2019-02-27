Курган: новости дня
17:52 | 1.03.2019
Фото пресс-службы администрации города Кургана
Руководство Кургана и ресурсоснабжающие организации сверили часы перед ремонтной кампанией
«Предстоит большая работа, учитывая то, что на территории города коммунальные сети имеют большой процент износа, — подчеркнул Андрей Потапов. — Наша задача — совместно проработать вопрос о плановой замене коммуникаций под теми дорогами, которые планируется привести в порядок на протяжении всего срока действия программы».
Всего до 2026 года в Кургане будут отремонтированы 29 улиц. Ремонтная кампания предполагает замену асфальтового покрытия и установку нового бордюрного камня, приведение в порядок съездов.
В 2019 году обновят проспект Конституции на участке от памятника танкистам до микрорайона Черемухово, проспект Голикова на участке от моста через речку Черная до улицы Мостостроителей. Отремонтируют и участки улиц Сибирской (от Савельева до Орлова), Мостостроителей (от Чеховского моста до Голикова), Омской от элеватора до выезда из города, а также участок Шадринского тракта и улицу Пролетарскую.
Координирование совместных действий необходимо на всех этапах производства земляных, дорожных и ремонтных работ в летний период, отметили чиновники. В ходе совещания прозвучало предложение о рассмотрении возможности синхронизировать графики проведения ремонтных дорожных работ с проведением гидравлических испытаний на сетях.
«Зачастую вопросы финансирования выходят на первое место. Однако в данном случае идет речь и о том, что от слаженной скоординированной и оперативной работы всех ресурсоснабжающих организаций, дорожных служб и городских властей будет зависеть дальнейший результат всей ремонтной кампании», — подытожил Андрей Потапов.
© «Вечерние Ведомости»
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