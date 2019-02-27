В Кургане орудуют мошенники под видом прокуроров

14:48 | 1.03.2019

Фото: Global Look Press

Прокуратура Кургана предупреждает жителей города о лжепрокурорах. В надзорном ведомстве имеется информация о том, что курганцам поступают телефонные звонки, в ходе которых сообщается, что сотрудники прокуратуры города за деньги могут оказать юридическую помощь в подготовке исковых заявлений.



«Прием граждан и оказание юридической помощи в соответствии с действующим законодательством осуществляется на безвозмездной основе», — предупреждают в ведомстве. Прокуратура просит горожан быть внимательными, не поддаваться на уловки мошенников и не передавать деньги неизвестным лицам.