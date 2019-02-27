Курганмашзавод перешел под акционерный контроль госкорпорации «Ростех»

13:05 | 1.03.2019

Курганмашзавод полностью перешел под контролько государства. Сделка по приобретению госкорпорацией «Ростех» 74,5 % акций данного публичного акционерного общества состоялась 21 февраля, сообщает пресс-служба зауральского предприятия.



Покупателем акций выступило АО НПО «Высокоточные комплексы», входящее в состав ГК «Ростех». «Условия сделки не разглашаются, — уточнили на заводе. — Передача предприятий военного дивизиона концерна «Тракторные заводы» в контур управления государственной корпорации завершена».