В Зауралье врачебные пары получат по миллиону рублей на погашение ипотеки

12:34 | 1.03.2019

В Курганской области с 2019 года врачебные супружеские пары в возрасте до 35 лет смогут получить миллион рублей на погашение ипотечного кредита — по 500 тысяч рублей на человека.



Как отметили в пресс-службе департамента здравоохранения региона, это нововведение утверждено изменениями, внесенными в постановление правительства области №508 в конце прошлого года. Сейчас идет подготовка к выплате субсидий уже двум семьям зауральских врачей.



В 2017 году в Кургане субсидия составляла 20 % от суммы приобретенного жилья, но не должна была превышать 350 тысяч рублей. Сельские специалисты могли получить 500 тысяч рублей. В 2018 году курганским медикам стали выделять поддержку в размере полумиллиона, однако получить деньги мог только один из супругов. Теперь каждый из них может рассчитывать на материальную помощь, которая в сумме составит 1 миллион рублей.