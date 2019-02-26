Парламент Кургана внес изменения в главный финансовый документ города

17:05 | 28.02.2019

Фото пресс-службы администрации города Кургана

Курганская городская дума на очередном заседании внесла изменения в бюджет областного центра на 2019 год и плановый период. По данным мэрии, доходная и расходная части казны уточнены за счет безвозмездных поступлений вышестоящих бюджетов на сумму 653 миллиона 607 тысяч рублей.



В этой сумме 183 миллиона 221 тысяча рублей составили трансферты городу на продолжение строительства трех детских садов. А 467 миллионов 336 тысяч рублей — на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



За счет распределения резервного фонда и остатков средств дополнительные средства направят на продолжение работы по вывозу мусора с несанкционированных свалок, выполнение мероприятий по энергосбережению учреждений соцсферы, исполнение программы по благоустройству и др.



Расходная часть бюджета также была скорректирована по заявкам главных распорядителей бюджетных средств. Изменения позволят направить средства на мероприятия, запланированные в рамках программ «Стимулирование жилищного строительства», «Любимый город», а также по программе благоустройства.