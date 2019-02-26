Госавтоинспекция Кургана разыскивает водителя, который сбил 15-летнюю школьницу

15:34 | 28.02.2019

Госавтоинспекция Кургана просит жителей города помочь в поиске водителя, который сбил 15-летнюю школьницу и скрылся с места ДТП. Сообщение о пострадавшей девочке в полицию поступило из детского травмпункта 27 февраля.



Как уточнили в УГИБДД региона, при опросе школьницы было установлено, что травмы она получила в этот же день в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла около 7 часов 10 минут утра на улице Гагарина, в районе дома № 68. Неустановленный водитель сбил девушку, когда она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



Дорожная полиция просит очевидцев дорожно-транспортного происшествия обратиться в ОБДПС ГИБДД УМВД России по городу Кургану или позвонить в дежурную часть по телефону: 8 (3522) 25-64-90, 77-51-10.