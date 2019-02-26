Суд Кургана вынес строгий приговор экс-начальнику налоговой Владимиру Рыжуку

14:58 | 28.02.2019

Сегодня, 28 февраля, Курганский городской суд вынес приговор по делу экс-начальника регионального УФНС России Владимира Рыжука, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и в присвоении.



Как сообщила помощник судьи Наталья Иванищева, ему назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также он лишен права занимать должности в государственных органах в течение 5 лет. Кроме того, приговором суда предусмотрена конфискация имущества осужденного на сумму 500 тысяч рублей.



Напомним, прокурор просил суд назначить бывшему чиновнику 13 лет строгого режима и штраф в размере десятикратной суммы взятки — 30 млн рублей. Также он требовал лишить его права занимать должности на государственной службе сроком 5 лет и чина государственного советника РФ 3 класса.



По версии обвинения, главный налоговик области предложил курганскому предпринимателю Владимиру Баскалю передать ему 3 миллиона рублей за бездействие. Опасаясь негативных последствий для своей предпринимательской деятельности, бизнесмен передал Рыжуку часть взятки в размере 500 тысяч рублей. Остальную сумму он передать не успел.



Также следствием установлено, что в 2014–2017 годах на служебных автомобилях Toyota Highlander и Nissan Teana за счет бюджетных средств Рыжук ездил в Тюмень к семье. Достоверно установлено не менее 183 частных поездок чиновника в соседний город. Вояж руководителя обошелся ведомству в 394 тысячи рублей.



Сам Владимир Рыжук в течение всего процесса заявлял о том, что главный свидетель обвинения Владимир Баскаль его оговаривает. А поездки в Тюмень, по его словам, имели служебную необходимость. В своем последнем слове он назвал уголовное дело в отношении него давно готовившейся «топорной провокацией».