В Кургане на месяц перекроют улицу Сибирскую для капремонта водопровода

13:38 | 28.02.2019

Фото water45.ru

В Кургане по улице Сибирской на длительное время закроют движение для всех видов транспорта на участке от Орлова до Бурова-Петрова, чтобы провести капитальный ремонт коммуникаций. Как сообщает «Водный союз», работы будут проводиться с 1 марта до 31 марта.



Расположенный на данном участке водопровод диаметром 200 мм коммунальщики отремонтируют в преддверии дорожной кампании, в которую он был включен наряду с другими объектами 2019 года. Восстановление дорожного покрытия выполнят в зимнем варианте.



О возможном отключении холодного водоснабжения в связи с производством работ компания сообщит дополнительно.