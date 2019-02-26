Курган: новости дня
11:03 | 28.02.2019
Фото пресс-службы губернатора Курганской области
Шумков раскритиковал работу по энергосбережению в Зауралье: «Экономией затрат никто не занимался»
«Только за тепло счет по одной из районных больниц составляет миллион рублей в месяц. При том, что уже давно существует несложное автоматизированное оборудование, дающее, в таких случаях минимум до 30 % экономии затрат по теплу. Причем таких объектов у нас сотни», — подчеркнул глава региона. Он отметил, что подготовка к этой работе уже идет. Сэкономленные средства пойдут на улучшение деятельности социальных учреждений.
«К сожалению, экономией затрат никто не занимался. Хотя, если бы эту работу начали раньше, удалось бы уже сейчас иметь ресурс необходимый для решения ряда иных насущных вопросов, а не долги», — констатировал Шумков.
Глава региона сообщил, что на данный момент проработана ситуация с уличным освещением городов Кургана, Шадринска, Далматово. Дано поручение в рамках энергосервисных контрактов, без бюджетных затрат провести модернизацию систем освещения указанных городов. Это даст значительное улучшение ситуации с освещенностью муниципалитетов и экономию бюджетных средств.
Кроме того, прорабатывается комплекс совместных мер по дополнительной подсветке исторических кварталов и зданий в центрах этих же городов. «Они у нас очень красивые. Уверен, это станет отличным подарком нашим жителям. Вам понравится», — заключил Вадим Шумков.
© «Вечерние Ведомости»
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