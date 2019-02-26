Шумков раскритиковал работу по энергосбережению в Зауралье: «Экономией затрат никто не занимался»

11:03 | 28.02.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

«К сожалению, состояние дел неудовлетворительное», — написал врио губернатора Курганской области Вадим Шумков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» после того, как заслушал доклады коллег по оптимизации энергопотребления в бюджетных учреждениях.



«Только за тепло счет по одной из районных больниц составляет миллион рублей в месяц. При том, что уже давно существует несложное автоматизированное оборудование, дающее, в таких случаях минимум до 30 % экономии затрат по теплу. Причем таких объектов у нас сотни», — подчеркнул глава региона. Он отметил, что подготовка к этой работе уже идет. Сэкономленные средства пойдут на улучшение деятельности социальных учреждений.



«К сожалению, экономией затрат никто не занимался. Хотя, если бы эту работу начали раньше, удалось бы уже сейчас иметь ресурс необходимый для решения ряда иных насущных вопросов, а не долги», — констатировал Шумков.



Глава региона сообщил, что на данный момент проработана ситуация с уличным освещением городов Кургана, Шадринска, Далматово. Дано поручение в рамках энергосервисных контрактов, без бюджетных затрат провести модернизацию систем освещения указанных городов. Это даст значительное улучшение ситуации с освещенностью муниципалитетов и экономию бюджетных средств.



Кроме того, прорабатывается комплекс совместных мер по дополнительной подсветке исторических кварталов и зданий в центрах этих же городов. «Они у нас очень красивые. Уверен, это станет отличным подарком нашим жителям. Вам понравится», — заключил Вадим Шумков.