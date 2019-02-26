В Зауралье заработал анонимный телефон бесплатного консультирования по вопросам наркологической помощи

14:19 | 27.02.2019

На базе диспансерно-поликлинического отделения Курганского областного наркологического диспансера начал работать анонимный телефон бесплатного консультирования населения по вопросам оказания наркологической помощи.



Как сообщает в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, консультации проводит главный внештатный специалист нарколог ведомства Павел Подорванов.



«Павел Андреевич расскажет зауральцам о том, как помочь себе или близким, попавшим в зависимость от алкоголя или наркотиков, поможет разобраться в возникшей проблеме и выработать стратегию ее решения», — уточнили в департаменте.



Звонки принимаются каждый вторник и пятницу с 14:00 до 16:00 часов по телефону: 8 (3522) 42-85-90.