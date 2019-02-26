В Кургане СК начал проверку сообщения об оказании некачественной медицинской помощи грудничку

12:45 | 27.02.2019

Следственный комитет РФ по Курганской области начал проверку по факту сообщения о некачественном оказании медицинской помощи двухмесячному ребенку врачом одного из частных медицинских центров Кургана.



Сообщение опубликовала мать ребенка 26 февраля в социальной сети «ВКонтакте». Женщина написала о том, что грудной ребенок едва не скончался от применения выписанных ему лекарств от ринита.



Как отметили в ведомстве, обстоятельства, указанные в публикации, будут проверены. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.