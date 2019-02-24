Силовики задержали в Кургане мошенника, который похищал деньги с банковских карт

18:32 | 26.02.2019

Видео пресс-службы УМВД России по Курганской области

В Кургане cсотрудники уголовного розыска при силовой поддержке спецподразделения регионального УМВД России задержали подозреваемого в хищениях с банковских счетов восьми жителей из разных регионов страны. 33-летний горожанин обвиняется в кражах на общую сумму более 250 тысяч рублей.



По информации пресс-службы областной полиции, злоумышленник звонил на мобильные телефоны потерпевших и, представляясь сотрудником кредитной организации, сообщал, что банковская карта заблокирована либо произошло ошибочное списание денег. Для устранения проблем не подозревающие об обмане пользователи банковских карт называли реквизиты карты и иную конфиденциальную информацию. Во время обыска в квартире курганца следователи обнаружили несколько сим-карт, мобильные телефоны и банковские карты.



В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. г ч.3 ст.158 УК РФ (Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.



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