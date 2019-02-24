ГИБДД просит зауральцев помочь в поиске водителя, который насмерть сбил пешехода

15:23 | 26.02.2019

В понедельник, 25 февраля, в селе Коврига Шадринского района неустановленный водитель на легковом автомобиле серебристого цвета сбил 56-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.



Как уточнили в УГИБДД по Курганской области, авария сучилась в 19 часов 30 минут вблизи дома № 23 по улице Ленина. Наезд произошел передней частью автомобиля. Водитель с места происшествия скрылся, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.



Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан, располагающих информацией о данном ДТП или о местонахождении автомобиля, позвонить в дежурную часть МО МВД «Шадринский» по телефону: 8(3525) 39-65-10. Также можно позвонить инспектору по розыску отдела ГИБДД по телефону: 8-919-588-47-18.