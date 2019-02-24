Парламент Зауралья одобрил создание зеленого щита вокруг Кургана

15:15 | 26.02.2019

Курганская областная Дума 26 февраля утвердила постановление о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Кургана, а также установила его площадь, которая будет составлять 40 тысяч га. «Принятое нами решение отменить будет нельзя, возможно будет только увеличить эту площадь, если такая необходимость появится», — подчеркнул спикер парламента Дмитрий Фролов.



«Зеленый щит — это вклад наше в будущее, в будущее наших детей. На публичных слушаниях единогласно было принято решение о том, что зеленому щиту быть и все необходимые документы были направлены в думу для дальнейшего рассмотрения»,— пояснил докладчик, председатель Общественной палаты региона Михаил Белоусов. — Туда входят леса, которые являются достоянием города и области. Хотелось бы там остановить бесконтрольную застройку, ужесточить ответственность за загрязнение лесов мусором, не дать испоганить то, что у нас еще остается. А деньги, я надеюсь, найдет областное правительство и дума».



По его словам, дается 180 дней по закону на определение суммы финансирования. В настоящий момент есть ориентировочная сумма на проведение межевания земель, которая составляет 5 мнл рублей.



Как сообщила врио директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Лариса Галченко, в состав зеленого пояса вошли городские леса на территории Кургана площадью 6 тысяч га, леса площадь 33,5 тысячи га на землях лесного фонда Курганского лесничества в границах Кетовского района, отнесенные уже к категории защитных лесов. Войдут в пояс и леса на землях населенных пунктов Лесниковского сельсовета общей площадью 500 га. Данные леса в настоящее время не представлены в аренду в целях заготовки древесины.



«Для лесов, отнесенных ранее к городским лесам и защитным лесам категории лесопарковой зоны, Лесным кодексом уже установлен режим определенной охраны, равный по строгости запретов в режиме зеленого пояса. Контроль за состоянием и благополучием этих лесов будет осуществляться департаментом в том числе», — пояснила Галченко.



Также чиновница отметила, что финансирование этих работ будет производиться за счет федеральных средств. В течение 180 дней уполномоченный орган должен установить границы зеленого пояса.



На территории зеленого пояса запрещены сплошная рубка леса, размещение свалок, разработка месторождений полезных ископаемых, размещение объектов хранения и утилизации отходов 1-3 классов опасности и другие виды деятельности.



Для сравнения Тюменская область установила зеленый пояс площадью 66,8 тысяч га, Челябинская — 23,6 тысяч га, Свердловская — 17,5 тысяч га.