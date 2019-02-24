Жителю Щучья придется выплатить 4 млн рублей за порчу памятника природы — озера Горькое-Виктория

14:46 | 26.02.2019

Курганский областной суд оставил в силе решение Щучанского районного суда по иску межрайонной природоохранной прокуратуры о взыскании значительного ущерба экологии на сумму более 4 млн рублей.



Прокурорской проверкой установлено, что житель города Щучье в личных интересах на территории памятника природы регионального значения Озеро Горькое-Виктория проводил строительные работы по установке железобетонных плит, встраивая их в дно озера, и отсыпку грунтом вглубь акватории. В 15 метрах от уреза воды складировались отходы — отвалы земляного грунта.



В надзорном ведомстве отметили, земли особо охраняемых природных территорий относятся к объектам общенационального достояния. На них запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучение природных комплексов и объектов. Неправомерными действия ответчика причинен значительный ущерб экологии на сумму, превышающую 4 млн рублей.



Природоохранная прокуратура предъявила щучанцу иск о возмещении причиненного вреда экологии, ликвидации самовольного объекта строительства и об очистке загрязненной полосы и акватории озера. Суд первой инстанции удовлетворил иск в полном объеме. Не согласившись с данным решением, ответчик подал на него жалобу, но проиграл апелляцию.