Жителю Кургана грозит пожизненное за жестокое убийство прохожего

14:33 | 26.02.2019

В Курганский областной суд направлено уголовное дело по обвинению жителя Кургана в убийстве человека из хулиганских побуждений и с особой жестокость. Ему может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, рассказали в региональной прокуратуре.



По версии следствия, в вечером 8 июля 2018 пьяный мужчина, находясь около своего дома, без какого-либо повода ударил ножом в шею незнакомого молодого человека. Он скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Нападение произошло в присутствии близкого потерпевшему человека.



С места происшествия преступник скрылся. Он прятался от правоохранительных органов в лесах области более 10 дней.