В Зауралье введут централизованную модель организации питания для школьников и студентов

14:06 | 26.02.2019

В Курганской области планируются ввести централизованную модель организации питания для школьников и студентов, об этом информирует пресс-служба департамента образования и науки. Отметим, решение принято после скандала в Юргамышской школе, где детей накормили супом из субпродуктов.



В настоящее время в регионе существует несколько моделей организации питания учащихся. В отдельных случаях есть централизованные формы, например, в городах Кургане, Шадринске. Сетевая модель организации школьного питания есть в Куртамышском, Шумихинском районах.



«Такая организация питания наших школьников и студентов представляется мне более выгодной и удобной, потому что ею занимаются профессионалы, специализированные организации, которые берут на себя ответственность за весь процесс, имеют для этого необходимые ресурсы, — пояснил Эдуард Абрамов, директор департамента. — Сегодня мы ведем переговоры, у нас уже есть ряд контактов, с которыми мы могли бы взаимодействовать. Еще один важный акцент в этом вопросе — взаимодействие с зауральскими производителями продуктов питания».



Он добавил, что централизованную модель питания планируется ввести не только в школах, но и колледжах и техникумах. Одним из важнейших вопросов в этом процессе Абрамов назвал не только качество продуктов, из которых готовятся блюда, но и эстетику питания.



Также принято решение привлечь общественность к вопросам организации питания в образовательных учреждениях: усилить родительский контроль, контроль общественных структур.



«Хотелось бы, чтобы наши общественники проявили активность в этой части, а мы готовы открыть для них двери наших столовых и буфетов, чтобы они могли посмотреть, как организовано питание для наших школьников и студентов», — отметил Эдуард Абрамов.