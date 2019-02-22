В сумасшедшем доме Курганской области стало больше пациентов с депрессией

17:39 | 25.02.2019

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По информации департамента здравоохранения Курганской области, в 2018 году в региональную психоневрологическую больницу поступило две с половиной тысячи пациентов.



При этом среди госпитализированных впервые снизилось количество больных психозами, но увеличилось количество больных с психическими расстройствами непсихотического характера, отметили в ведомстве.



Наиболее типичными проявлениями непсихотических расстройств на различных этапах развития ситуации являются острые реакции на стресс, адаптационные (приспособительные) невротические реакции, неврозы (тревога, страх, депрессия, ипохондрия, неврастения).