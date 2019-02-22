Житель Челябинской области поплатился за браконьерство в Зауралье с боевыми патронами

15:19 | 25.02.2019

В Зауралье судья Сафакулевского районного суда вынес приговор в отношении 66-летнего жителя Челябинской области. Он признан виновным в незаконной охоте на особо охраняемой природной территории и незаконном хранении и перевозке боеприпасов.



В ночь с 12 на 13 декабря 2018 года житель соседнего региона выслеживал диких животных на территории Сафакулевского государственного природного заказника имени братьев Касимовых, рассказали в областной прокуратуре. Там его задержал с поличным егерь.



Кроме того, браконьер перевозил 5 патронов калибра 7,62 мм, которые относятся к боеприпасам для боевого нарезного огнестрельного оружия.



Суд признал его виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы и штрафа в сумме 300000 рублей. Приговор не вступил в законную силу