В Кургане суд посадил на 12 лет шадринку за убийство 3-летнего сына подруги

15:09 | 25.02.2019

Курганский областной суд вынес обвинительный приговор 28-летней жительнице Шадринска, которая убила 3-летнего ребенка своей подруги. Ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы и взыскание 1,5 млн рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного отцу малыша, сообщает региональная прокуратура.



Установлено, что женщина в ноябре 2017 года временно проживала в квартире подруги в Кургане по причине отсутствия собственного жилья. Долгое время из личной неприязни гостья била чужого ребенка по голове. От полученных травм мальчик умер.



Приговор не вступил в законную силу.