В Курганской области отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом

14:57 | 25.02.2019

За восьмую неделю 2019 года в Курганской области зарегистрировано снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 9,6 %. Об этом информирует региональное Управление Роспотребнадзора.



По области зафиксировано 7756 случаев, в Кургане — 3663 случая. Показатель заболеваемости составил 115,2 на 10 тысяч населения, что ниже уровня недельного порога по совокупному населению на 2,3 %.



Во всех возрастных группах отмечается снижение темпов заболеваемости. Наибольший темп снижения отмечается в возрастной группе от 0-2 лет — 18,4 %. Среди заболевших в областном центре школьники составляют 15,3 % (559 человек). Госпитализированы 58 человек, что составляет 1,58 % от заболевших.



На базе вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области продолжается мониторинг за циркуляцией респираторных вирусов. За 8 неделю проведено 255 исследований, выявлены вирусы гриппа А (H1N1), грипп А(H3N2), РС–вирусные инфекции, метапневмовирусы, бокавирусы и риновирусы.