Курганский полицейский отправил в кому соседа, который просил его не шуметь

12:52 | 25.02.2019

Следственный комитет РФ по Курганской области возбудил уголовное дело в отношении действующего сотрудника регионального УМВД России за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений (п.«д» ч.2 ст.111 УК РФ).



По данным следствия, в ночь на 23 февраля текущего года в подъезде дома №25А по улице Краснодонской в Кургане между полицейским и соседями произошла ссора. Причиной инцидента стал шум и громкая музыка в квартире силовика. В ходе конфликта сотрудник полиции ударил 69-летнего пенсионера в голову. От удара мужчина упал с лестничного марша и ударился головой о бетонные ступеньки. Сейчас пенсионер находится в больнице в состоянии комы.



В настоящее время сотрудник полиции задержан, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. В суд готовится ходатайство о его заключении под стражу. Ведется следствие.