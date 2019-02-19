Шумков передал мэру Шадринска «синюю папку» с поручениями

12:44 | 22.02.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков во время рабочего визита в Шадринск передал «синюю папку» с поручениями и жалобами горожан мэру Людмиле Новиковой.



«Синяя папка» — это рабочий документ, там есть и несколько обращений от наших жителей. На три из них я отдельно обратил внимание главы города», — пояснил Шумков.



В первом обращении шадринцев речь идет об инициативе создания в городе площадки для картинг-клуба. «Это молодежный проект. Люди им интересуются. Мы поможем», — добавил он.



Также в папку попали жалобы горожан на плохое качество уборки улиц и вывоза снега. «Здесь, что называется, дело чести, — заявил глава региона. — Мы сегодня собирались с управляющими компаниями, переговорили с подрядчиками по дорогам. Я надеюсь, что коллеги меня услышали. В Кургане нам удалось за 3 месяца отстроить работу по очистке дорог. Сейчас идет донастройка работы управляющих компаний. Я думаю, таким же путем мы будем двигаться и в Шадринске».