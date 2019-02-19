Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Курган: новости дня


 

10:33 | 22.02.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Глава Зауралья Вадим Шумков пообещал завести аккаунт в Instagram

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в ходе рабочего визита в Шадринск пообещал завести аккаунт на популярном фотохостинге Instagram.

Как уточнили в пресс-службе главы региона, после встречи с шадринцами и победителем всероссийского конкурса «Лестница наук — 2018» Дмитрием Мананковым, которого он наградил именными часами, к главе региона подошли представители молодежного актива. Ребята сделали сэлфи с Вадимом Михайловичем. Шумков пообещал завести аккаунт в Instagram и выложить туда фотографию.

«В самое ближайшее время аккаунт появится и будет доступен. Главное, чтобы жители своевременно получали информацию. По итогам поездки постараюсь выложить карту Шадринска с дорогами, которые мы сделаем в этом году», —прокомментировал Шумков.

Как отметили в правительстве области, страница Шумкова в соцсети «ВКонтакте» является одной из самых популярных среди глав регионов России. Через обратную связь врио губернатора получает обращения от жителей региона.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

13:28 | 22.02.2019
Свердловские силы МЧС приведены в повышенную готовность из-за праздников

13:23 | 22.02.2019
В Перми закрыли ледовый городок на эспланаде

13:05 | 22.02.2019
В Екатеринбурге автомобилистам запретят останавливаться еще на 13 участках улиц

13:03 | 22.02.2019
В Зауралье прокуратура нашла массу нарушений в Мокроусовской больнице. Лекарства и продукты просрочены, аварийный выход закрыт

13:02 | 22.02.2019
В Перми дисквалифицирован гендиректор управляющей компании

12:46 | 22.02.2019
Губернатор Пермского края поздравил прикамцев с Днем защитника Отечества

12:45 | 22.02.2019
Екатеринбуржцам предлагают выбрать места для благоустройства в 2020 году

12:44 | 22.02.2019
Шумков передал мэру Шадринска «синюю папку» с поручениями

12:41 | 22.02.2019
Игорь Сапко рассказал о принятии законопроектов для законодательного обеспечения Послания президента Федеральному Собранию РФ

12:34 | 22.02.2019
В Перми опять пойдет снег

12:28 | 22.02.2019
Сотрудники свердловского УФСБ выявили склад и цех по розливу «сивухи». Изъято 16 тонн алкоголя

12:25 | 22.02.2019
В Кольцово задержали двух пассажиров с партией мужских костюмов

12:13 | 22.02.2019
В Свердловской области уничтожили 60 кг яблок неустановленного происхождения

11:18 | 22.02.2019
Владислав Пинаев назначил своего заместителя по городскому хозяйству и строительству

11:05 | 22.02.2019
В Челябинске решением суда отменено строительство многоэтажки на месте сквера

10:59 | 22.02.2019
Екатеринбуржцу грозит срок за убийство собаки

10:45 | 22.02.2019
Замглавы Екатеринбурга пообещал привлекать к ответственности за плохую уборку снега

10:33 | 22.02.2019
Глава Зауралья Вадим Шумков пообещал завести аккаунт в Instagram

10:20 | 22.02.2019
В Кургане полицейские изъяли более 16 тысяч бутылок подозрительного алкоголя

10:10 | 22.02.2019
Средний Урал занял второе место по развитию событийного туризма

09:57 | 22.02.2019
Медкарты пациентов Серовской городской больницы сдали в макулатуру

09:28 | 22.02.2019
Екатеринбург получил новую технику для уборки улиц

21.02.2019

20:41 | 21.02.2019
В Екатеринбурге зафиксировали новый случай подозрения на корь

19:42 | 21.02.2019
В Екатеринбурге мужчина, сбегавший от ФСБ, упал с 13 этажа

19:05 | 21.02.2019
В Перми проходят соревнования для создателей роботов со всей России

18:52 | 21.02.2019
Количество участников проекта «Серебряный туризм» в Прикамье увеличится до 2 тысяч в год

18:25 | 21.02.2019
«Екатеринбург-Арену» украсили оранжево-чёрными шарфами к матчу с «Зенитом»

17:57 | 21.02.2019
Куйвашев выделил из резервного фонда 15,5 млн рублей на ремонт дорог в Верхнем Тагиле

17:46 | 21.02.2019
В Кургане запускают фестиваль «Том Сойер Фест»

17:34 | 21.02.2019
Количество экспонатов в «Хохловке» увеличится в два раза

17:28 | 21.02.2019
Свердловчанина, поджегшего дом с людьми, приговорили к пожизненному лишению свободы

17:24 | 21.02.2019
Общественники просят создать в Кургане сквер имени академика Илизарова

17:23 | 21.02.2019
Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравляет с Днем защитника Отечества

17:14 | 21.02.2019
У должников за тепло в Перми арестовали машины и бытовую технику

17:01 | 21.02.2019
«Срочные» поправки в бюджет Прикамья приняты в двух чтениях

16:43 | 21.02.2019
В зимней сессии «Молодежного форума» Пермского края ожидается участие 1000 человек





Мы в соцсетях





Архив
«    Февраль      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 


 