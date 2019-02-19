Глава Зауралья Вадим Шумков пообещал завести аккаунт в Instagram

10:33 | 22.02.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в ходе рабочего визита в Шадринск пообещал завести аккаунт на популярном фотохостинге Instagram.



Как уточнили в пресс-службе главы региона, после встречи с шадринцами и победителем всероссийского конкурса «Лестница наук — 2018» Дмитрием Мананковым, которого он наградил именными часами, к главе региона подошли представители молодежного актива. Ребята сделали сэлфи с Вадимом Михайловичем. Шумков пообещал завести аккаунт в Instagram и выложить туда фотографию.



«В самое ближайшее время аккаунт появится и будет доступен. Главное, чтобы жители своевременно получали информацию. По итогам поездки постараюсь выложить карту Шадринска с дорогами, которые мы сделаем в этом году», —прокомментировал Шумков.



Как отметили в правительстве области, страница Шумкова в соцсети «ВКонтакте» является одной из самых популярных среди глав регионов России. Через обратную связь врио губернатора получает обращения от жителей региона.