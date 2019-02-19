В Кургане полицейские изъяли более 16 тысяч бутылок подозрительного алкоголя

Накануне вечером на 259 км трассы «Иртыш» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники курганской полиции остановили грузовик Mersedes-Benz, набитый под завязку подозрительным алкоголем. Спиртное перевозил 27-летний житель Свердловской области. Фура направлялась в Курган.Как уточнили в пресс-службе УМВД Росси по Курганской области, в ходе осмотра транспорта полицейские обнаружили более 16 тысяч бутылок водки и коньяка, часть из которых не имела маркировки, предусмотренной действующим законодательством. Подлинность акцизных марок на остальных бутылках вызвала сомнение.Полиция изъяла более 8 тысяч литров подозрительного алкоголя и направлена на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение.