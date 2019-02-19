В Кургане запускают фестиваль «Том Сойер Фест»

17:46 | 21.02.2019

Фото vk.com/tsfkgn

В этом году в Кургане запускают фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». Об этом объявили организаторы на недавно созданном паблике в социальной сети в «ВКонтакте».



«Много лет мы наблюдаем, как старые здания нашего города медленно угасают. От былых ярких воспоминаний и красок остаётся лишь серость и забвение… Звучит трагично и мы с этим не желаем мириться», — пишут активисты. Они предлагают всем желающим перестать быть простыми городскими наблюдателями, а стать участниками фестиваля, взяться за восстановление исторической среды областного центра.



В ближайшие месяцы организаторы займутся подготовкой к проведению фестиваля и выбором объектов. «У нас уже есть первичное понимание основного объекта с которым мы будем работать и нескольких небольших — восстановление которых тоже возможно в этом году», — отмечают они.



«Том Сойер Фест» не направлен на капитальную реконструкцию зданий, подчеркивают активисты. В рамках фестиваля у добровольцев будет возможность восстановить и привести в порядок фасады, как правило, деревянных исторических зданий.



За несколько лет «Том Сойер Фест» охватил порядка 30 городов. Фестиваль предполагает организацию не только работы нескольких сотен добровольцев, но и проведение культурных и образовательных событий.