Общественники просят создать в Кургане сквер имени академика Илизарова

17:24 | 21.02.2019

Фото пресс-службы администрации города Кургана

Курганские общественники выступили с инициативной о создании сквера имени известного советского хирурга Гавриила Абрамовича Илизарова в районе дома № 44 по улице Климова. Данный вопрос был рассмотрен на сегодняшнем рабочем совещания при главе Кургана по реализации муниципальной программы «Любимый город».



Эту территорию активисты выбрали в связи с тем, что ученый жил недалеко от этого места, в доме № 41. Площадь земельного участка составляет всего пять соток. Территория предусмотрена для комплексного освоения участка и строительства многоквартирных домов.



Как уточнили в администрации города, участники совещания сошлись во мнении, что данный вопрос необходимо проработать более детально. Глава города Сергей Руденко подчеркнул: «Организовать сквер имени нашего прославленного земляка Гавриила Илизарова — это очень хорошая идея, однако необходимо рассмотреть различные варианты его расположения а также наполнения».