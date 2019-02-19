В Зауралье планируют реализовать девять инвестиционных проектов

15:50 | 21.02.2019

В Курганской области планируют реализовать девять инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 1075 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора. Они позволят создать 625 новых рабочих мест.



Три проекта будут осуществлены в областном центре. Речь идет о строительстве гостиницы, модернизации машиностроительного предприятия и строительстве завода по выпуску техники для нефтегазовой отрасли.



В Шадринске инвестиции пустят в модернизацию производства комбикормов. В Каргапольском районе — модернизация лесоперерабатывающего производства. В Мишкинском районе предполагается создание производства хлебобулочных изделий, в Шумихе — придорожного сервиса, в Половинском районе — производство пеллет, в Варгашинском — производства металлоконструкций.



Проекты будут включены в реестр инвестиционных проектов региона и получат дальнейшую поддержку.