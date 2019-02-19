Заместитель сити-менеджера Кургана Андрей Жижин призвал бороться с сосульками лучше

15:12 | 21.02.2019

На сегодняшнем рабочем совещании в администрации Кургана первый заместитель сити-менеджера Андрей Жижин поручил Департаменту ЖКХ и Административно-технической инспекции усилить контроль за очисткой кровель жилых домов и административных зданий от сосулек, снега и наледи.



В частности, чиновники должны усиленно следить за работой ответственных лиц по уборке сосулек и в ежедневном режиме проводить объезды дворов и городских территорий, чтобы выявить дома, где уборка еще не проведена. Работы, также добавил он, важно производить своевременно. «Нельзя допустить, чтобы из–за несвоевременной уборки был причинен вред жизни и здоровью людей», — подчеркнул в ходе совещания Андрей Жижин.