В Шадринске отремонтируют и расширят улицу Пионерскую

12:39 | 21.02.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

В план ремонта дорог на 2019 год в Шадринске включат улицу Пионерскую. Такое поручение дал глава региона Вадим Шумков в ходе рабочего визита в город 21 февраля. Губернатора крайне не удовлетворило состояние дорожного полотна, уточнили в его пресс-службе.



План в ближайшее время должен быть утвержден с учетом мнения горожан. Проезжую часть по улице Пионерской расширят до 7 метров, оборудуют тротуар.



Всего в текущем году на ремонт дорог города планируют выделить более 240 млн рублей. Это позволит обновить 13,7 км дорожного полотна. Асфальтовую срезку направят на гравийное покрытие подъездных путей к участкам, где будет выделена земля под строительство новых домов.