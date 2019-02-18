Прокуратора Зауралья вслед за СК начала проверку школы, где накормили детей супом из субпродуктов

15:53 | 20.02.2019

Вслед за Следственным комитетом РФ по Курганской области зауральская прокуратура начала проверку сообщения об инциденте в Юргамышской средней общеобразовательной школы, где на обед ученикам приготовили суп на основе консервов тушенки, в состав которой вошли мясные субпродукты. Напомним, информация об этом появилась 18 февраля в социальной сети «ВКонтакте».



«В ходе проверки надзорным ведомством будет дана объективная правовая оценка действиям (бездействиям) должностных лиц органов системы образования, ответственных за организацию питания детей в указанном образовательном учреждении и соблюдение требований санитарно-эпидемиологических норм и правил», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



Также в ведомстве подчеркнули, в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.