Прокуратора Зауралья вслед за СК начала проверку школы, где накормили детей супом из субпродуктов

Курган: новости дня
15:53 | 20.02.2019
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«В ходе проверки надзорным ведомством будет дана объективная правовая оценка действиям (бездействиям) должностных лиц органов системы образования, ответственных за организацию питания детей в указанном образовательном учреждении и соблюдение требований санитарно-эпидемиологических норм и правил», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Также в ведомстве подчеркнули, в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
© «Вечерние Ведомости»
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