В Курганской области молодого отца задержали за избиение младенца

14:41 | 20.02.2019

Следственный комитет РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения травм у двухмесячного ребенка в городе Макушино при обращении родителей в больницу с жалобами на плохое состояние его здоровья.



В настоящее время 20-летнему отцу младенца предъявлено обвинение в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего (п.«б» ч.2 ст.111 УК РФ). Мужчина заключен под стражу.



По данным следствия, вечером 14 февраля пьяный отец не смог успокоить младенца, в связи с чем применил к нему насилие и причинил тяжкие телесные повреждения. На следующий день ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в Макушинскую центральную районную больницу, а затем в областную детскую клиническую больницу имени Красного Креста.



В рамках расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних.