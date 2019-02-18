В Шадринске открывается современный офтальмологический центр

10:42 | 20.02.2019

Завтра, 21 февраля, в Шадринске состоится открытие местного филиала Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Курганской области.



В день открытия первыми пациентами клиники станут воспитанники школы-интерната для детей с нарушениями зрения. На новейшей аппаратуре они пройдут полную диагностику зрения.



Как уточнили в ведомстве, все сотрудники филиала в течение года прошли обучение на базе Екатеринбургского центра. В клинике будет проводиться диагностика детей и взрослых, лазерная хирургия, различные курсы компьютерного и медикаментозного лечения, консервативная терапия заболеваний сетчатки и зрительного нерва. Около 80 % специализированной медицинской помощи зауральцам будет оказывать бесплатно.



Ежедневно в филиале будут проходить диагностическое обследование и лечение боле 100 человек, треть из которых — дети. При необходимости хирургического лечения пациента направят на операцию в Екатеринбург, а реабилитацию он сможет пройти уже дома.



Новый медицинский центр располагается недалеко от железнодорожного вокзала, что удобно для пациентов из других населенных пунктов. Для комфорта жителей Шадринска у филиала оборудованы автобусные остановки.