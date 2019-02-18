Курганские лесники будут не только охранять «зеленый щит», но и бороться с несанкционированными свалками

10:23 | 20.02.2019

Кроме обеспечения охраны, защиты и воспроизводства городских лесов МБУ «КурганЛес» в 2019 году будет заниматься ликвидацией несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на территории областного центра.



Учреждение планирует собрать и вывезти с территории Кургана и городских лесов порядка 25 тысяч кубометров мусора. Для этого приобретены два КамАЗа с установкой для самостоятельной загрузки и один УАЗ-фермер, а также набран штат сотрудников, уточнили в администрации.



С 15 января по 18 февраля текущего года ликвидировано 13 несанкционированных свалок. За указанный период с территории города на Шуховский полигон ТБО вывезено 3078 кубических метров (730 тонн) мусора.