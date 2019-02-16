В Курганской области СК проверяют школу, где накормили детей опасной баландой

19:13 | 19.02.2019

Следственный комитет РФ по Курганской области проводит проверку сообщения в социальной сети «ВКонтакте» о том, что учеников Юргамышской средней общеобразовательной школы накормили обедом, не отвечающим требованиям безопасности.



Как установлено, 18 февраля на обед школьникам приготовили суп на основе консервов тушенки, в состав которой вошли мясные субпродукты. «Обстоятельства, указанные в публикации, будут проверены, в том числе органами Роспотребнадзора. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.



Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.