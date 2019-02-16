В Курганской области уничтожили крупную партию санкционных мандаринов

15:46 | 19.02.2019

Фото www.rsn-kurgan.orbitel.ru

В Курганской области пустили под бульдозер более 176 килограммов мандаринов. Как сообщили в региональном Россельхознадзоре, специалисты ведомства были вынуждены уничтожить изъятые цитрусовые неизвестного происхождения.



Подозрительную партию свежих фруктов вез из Казахстана частный перевозчик. В ходе проверки документации страну происхождения фруктов установить не удалось. Собственник тоже не предоставил информации о том, где же мандарины выросли.



Так как данный товар попадает под действие экономических санкций, то было принято решение о его уничтожении, отметили в ведомстве.